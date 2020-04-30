طقس ليبيا: الارصاد توضح الحالة الجوية لثلاثة ايام حتى السبت.. تقلبات وامطار متفرقة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة صادرة اليوم أن يكون الطقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الغربي وأحتمال سقوط امطار متفرقة علي الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر هذا اليوم.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية نتيجة تكون منخفظ جوي صحراوي وسط ليبيا يسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع رياح نشطة على اغلب مناطق الشرق والجنوب.

ووفقا للنشرة الجوية من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (20 – 28) مْ وما بين (30 – 34) مْ على مناطق الوسط وما بين (35 – 40) مْ على مناطق الجنوب وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

تحذير بحري

وحذر المركز من ريح بحري إلى شرش قوي نهار اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته ما بين (30 – 25) عقدة.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الخميس الموافق 2020/04/30 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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