خبير جزائري: قرار حفتر بالإنسحاب من اتفاق الصخيرات بالمغرب الذي تتمسك به الوفاق له مبرراته

ليبيا – أكد الخبير السياسي الجزائري توفيق قويدر شيشي أن التغير في المشهد الليبي بعد إعلان المشير خليفة حفتر الإنسحاب من اتفاق الصخيرات بالمغرب الذي تتمسك به حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج هو قرار له وجهته ومبرره حيث الدعوة المتكررة من قبل حفتر إلى الحوار والتفاوض وبحث سبل من شأنها حلحلة الإنسداد السياسي دون إجابة تذكر من قبل الوفاق.

قويدر وفي تصريح لموقع “ميديا 24″ أمس الأربعاء أوضح أن الغرب لم يتفهم طبيعة الإعلان الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة فجاء توصيفه للإعلان بالإنفرادي تحيزاً وتجاهلاً للقاعدة الشعبية وامتلاكه لنحو 90% من إجمالي الأراضي الليبية كما أن هناك مبررات لهذا القرار المنطقي فهناك تناقض في موقف السراج الذي يدعو لحل سياسي فيما يتجاهل دعوات المشير حفتر التي تكررت خلال برلين وروسيا من قبل.

وأشار قويدر إلى أن إعلان المفوضية الأوروبية رفضها للقرار الانفرادي الذي تعتبره غير مسؤول وتدعو لحوار سياسي والالتزام بالصخيرات الذي يأتي كتكملة لمؤتمر برلين وهو ما يرونه الحل الوحيد للأزمة وبين روسيا التي ترفض بدورها هذا القرار يجعل حفتر بين مطرقة وسندان.

الخبير الجزائري لفت إلى أن الشرعية الشعبية هي الآن مفتاح الحل أمام حفتر خاصة وأنه قد يجبر الجميع على تدارك مواقفهم فالأزمة ليبية ليبية والجميع عليه ألا يتدخل مثل هذا التدخل السافر والمنحاز لطرف على حساب الآخر.

وأوضح قويدر أن الإعلام الليبي يظل من ضمن المشاكل التي يجب تداركها،قائلاً:” فنحن وكأننا أمام إعلاميين لدولتين متباينتين أحدهما يمجد الغرب وينحاز له والآخر للشرق لذا فليبيا بحاجة إلى إعلام موحد واتفاق من شأنه أن يساعد في تجاوز هذه الأزمة التي تعطل كثير من المصالح الليبية ويجعلها دولة متشرذمة بين بنغازي وطرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية