«الطب العسكري» ينعى مهندسا قتل جراء قصف مبنى الجهاز

نعى جهاز الطب العسكري، اليوم الخميس، المهندس طارق المقرحي الذي قتل جراء قصف مبنى الجهاز.

وأمس الأربعاء، أعلن الجهاز مقتل موظف وإصابة خمسة آخرين بينهم امرأة، جراء قصف مقر إدارته في مستشفى معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وبدأ الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المستندات اللازمة أمام جهات الاختصاص بشأن الحادث، قائلا إن الاستهداف «كان متعمدا ومع سبق الإصرار»؛ لعرقلة العمل الذي يقوم به. حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الجهاز نفذ أعمال صيانة وتجهيز مراكز العزل الصحي الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة الماضية، وذلك في وقت قياسي.

وفي 9 أبريل الجاري، علق العمل بمستشفى الخضراء بوسط طرابلس، بعد استهدافه ثلاث مرات خلال 72 ساعة، حيث قالت «صحة الوفاق»: «القصف الغاشم والمتعمد للمستشفى قد دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى».

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ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «القصف العنيف» على مستشفى الخضراء، واستمرار الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خصوصا في الوقت الذي تكون فيه «الحاجة ملحة» إلى هذه المرافق لمنع انتشار جائحة «فيروس كورونا».

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