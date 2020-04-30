بركان الغضب: قوات الوفاق تشن هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع

أعلنت عملية بركان الغضب، الخميس، أن قوات حكومة الوفاق تشن هجوما بمحيط معسكر حمزة في محور المشروع.
وفجر اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.
وفي و قت سابق، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة و أبو سليم بالعاصمة طرابلس .
ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.
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