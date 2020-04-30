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بركان الغضب: قوات الوفاق تشن هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت عملية بركان الغضب، الخميس، أن قوات حكومة الوفاق تشن هجوما بمحيط معسكر حمزة في محور المشروع.

وفجر اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.

وفي و قت سابق، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة و أبو سليم بالعاصمة طرابلس .

ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • The official journalists of National Accord government is talking about applying revenge to Tarhuna
    city because it supports Khalifa hafter
    Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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  • سيتم اصطياد جرذانكم كالعادة وتتركوا جيفكم متناثرة بالطرقات كالعادة

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