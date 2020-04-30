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الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي عبر مسار برلين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت الإمارات العربية المتحدة على «تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل»، وذلك في سياق ردود الفعل بشأن إعلان المشير خليفة حفتر اسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في العام 2015.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرته اليوم على «دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين»، داعية «جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة». مؤكدة أنه «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها». حسب نص البيان.

وأشاد البيان بما حققه «الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا». وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها من «التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل..» وعبرت عن « رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل».

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • journalists of National Accord government is talking about applying revenge to Tarhuna
    city because it supports Khalifa hafter
    Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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