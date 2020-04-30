الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي عبر مسار برلين

أكدت الإمارات العربية المتحدة على «تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل»، وذلك في سياق ردود الفعل بشأن إعلان المشير خليفة حفتر اسقاط الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في العام 2015.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرته اليوم على «دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين»، داعية «جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة». مؤكدة أنه «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها». حسب نص البيان.

وأشاد البيان بما حققه «الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا». وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها من «التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل..» وعبرت عن « رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل».

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