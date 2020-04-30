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بريطانيا تجدد دعمها للمؤسسات الشرعية الليبية المعترف بها دوليا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

جددت الحكومة البريطانية دعمها للمؤسسات الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا في ضوء اتفاق الصخيرات السياسي.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تجدد دعمها للمؤسسات الشرعية والمعترف بها دوليًا في ليبيا، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس، أنه “في ضوء التصريحات الأخيرة، المملكة المتحدة تجدد دعمها للمؤسسات المعترف بها دوليًا في ليبيا، وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي في 2015”.

وأضافت: “تلك المؤسسات هي المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة”، مؤكدة: “المملكة المتحدة موقفها واضح من أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد”.

وتابعت: “نحث جميع الأطراف الليبية على وقف القتال، وبدء حواء بناء، يمهد لحل سياسي شامل، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين الدولي، ما يحقق الاستقرار للبلاد”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • الشعب الليبى هو مصدر السلطات ومن حقه ان يختار الم يسقط الشعب السودانى البشير الحقير وكان معترف به دوليا والم يسقط الشعب المصرى مرسى الاخوانى رغم انف الشرعية الدولية وهل تحترمون انتم الشرعية الدولية للنظام السورى وتحتلوا اراضى سوريا دون اى شرعية دولية طز فى الشرجية الدولية التى اطاحت بها الكورونا

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  • الشرعية شماعة تستخدمها القوى الاستعمارية لدعم الارهاب من اجل مصالحها حتى فى زمن جائحة الكورونا التى تجتاح كل الدول المفترية الغنية بلا تاشيرة دخول هجرة غير شرعية مدمرة ولا يستطيع احد ايقافها

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