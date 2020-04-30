مطالب بالإفراج عن الصحفيين الأتراك المعتقلين لكشفهم ملف ليبيا

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية نشر أخبار عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ونقله إلى تركيا

وأكد كليتشدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحفيين التي تطالب بحبسهم لمدة تتراوح بين 7 أعوام و18 عاما.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت في مارس الماضي 6 صحافيين بسبب نشر تقرير عن مقتل عنصر من المخابرات التركية في ليبيا بموقع «أوضه تي في» الإخباري، مع مقطع فيديو قال الموقع إنه لمراسم دفنه في ولاية مانيسا غرب تركيا، التي جرت بشكل سري، ودون حضور أي أحد من مسؤولي الدولة.

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