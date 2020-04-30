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مطالب بالإفراج عن الصحفيين الأتراك المعتقلين لكشفهم ملف ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية نشر أخبار عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ونقله إلى تركيا

وأكد كليتشدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحفيين التي تطالب بحبسهم لمدة تتراوح بين 7 أعوام و18 عاما.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت في مارس الماضي 6 صحافيين بسبب نشر تقرير عن مقتل عنصر من المخابرات التركية في ليبيا بموقع «أوضه تي في» الإخباري، مع مقطع فيديو قال الموقع إنه لمراسم دفنه في ولاية مانيسا غرب تركيا، التي جرت بشكل سري، ودون حضور أي أحد من مسؤولي الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نحن فى عصر السموات المفتوحة لاشئ يمكن اخغاؤه والمعتوه لايزال يعيش فى العصر الحجرى وغدا نرى سحله فى شوارع انقرة على الهواء مباشرة مع ثورة الجياع القادمة لا محالة فى تركيا على يد الاخوان المفلسين

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