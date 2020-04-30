بريطانيا تؤكد دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» وترفض «التغيير من جانب واحد»

أكدت بريطانيا دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» والمعترف بها دوليا بحسب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015، والمصدق عليه من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت بريطانيا إلى أن هذه المؤسسات هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن أي تغييرات على هذه الهياكل «يجب ألا يتم من جانب واحد»، ولكن عبر الحوار والتوافق والمبادئ الديمقراطية. حسب بيان لسفارتها لدى ليبيا على موقع «تويتر» اليوم الخميس.

وحث البيان الأطراف الليبية على وقف القتال والدخول في «حوار بناء»، مضيفا أن الحل السياسي الشامل كما حدده مؤتمر برلين يوفر «أفضل أمل للاستقرار والازدهار المستقبلي الذي يحتاجه ويستحقه الشعب الليبي».

وأكدت بريطانيا دعمها لجهود ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، والبعثة الأممية، كما تجدد دعوتها للأطراف الالتزام بهدنة خلال شهر رمضان.

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