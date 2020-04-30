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مدير إدارة الخدمات الصحية يتفقد مواقع الحجر الصحي ببنغازي 

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي، ناصر الكاديكي، مواقع الحجر الصحي في المدينة.

واطلع «الكاديكي»، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للرصد والتقصي ببنغازي،  بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء، على أوضاع النزلاء وتفقد احتياجاتهم الصحية، كما قام بتقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية لهم.

وأوضح البيان، أن “النزلاء أبدوا ارتياحهم للإجراءات الصحية المتخذة من الغرفة المركزية، كما أشادوا بحسن المعاملة وخدمات الضيافة ذات المستوى الراقي في مقار إقامتهم”.

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الحجر الصحي الخدمات الصحية بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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