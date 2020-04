داخلية الوفاق تعلن استعدادها لتأمين أعضاء مجلس النواب للاجتماع في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، الأربعاء، على جاهزيتها واستعدادها لتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء مجلس

النواب دون استثناء، للاجتماع في العاصمة طرابلس.

وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، من جميع النواب الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في العاصمة

طرابلس، للمشاركة في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات، على

حد قول البيان.

ويأتي البيان بعد يومين من إعلان حفتر، انهاء الاتفاق السياسي.

