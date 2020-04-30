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بعد إعلان الجيش وقف العمليات العسكرية.. قوات الوفاق تشن هجوما على الشريدات والمصابحة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن الناطق باسم ما تعرف بعملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، أن قوات الوفاق شنت هجوما على محوري الشريدات والمصابحة.

وأوضح المدني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الوفاق مستمرة في هجومها على محور المصابحة بترهونه.

كما اعلنت “بركان الغضب” شن قوات الوفاق هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس.

ويذكر أن حفتر أعلن أمس الأربعاء، عن وقف العمليات العسكرية استجابة لطلب المجتمع الدولي لخدمة إنسانية خلال شهر رمضان.

وفجر اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.

وفي و قت سابق، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة و أبو سليم بالعاصمة طرابلس .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الجيش وهو يعلن الهدنة يعلم ان المليشيات ستخترقها وهو جاهز للرد المهم انه استجاب شكليا لدعوات المجتمع الدولى وقد نرى تقدم الجيش الى قلب طرابلس اثناء الهدنة !!

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  • المهم حصيلة المصيدة التى ينصبها الجيش فى كل مرة كام جيفة للمرتزقة وكام اسير وكام الية يغنمها الجيش والدليل على فشل اى هجوم مقدما انه لم يسبقه اى هجوم من الطيران يبدوا ان العصافير التركية نفذت بينما سنرى ضربات من الطائرات المقاتلة للجيش للقارين من المصيدة لاكرام المرتزقة فاكرام الميت دفنه

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