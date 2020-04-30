الأمم المتحدة: على جميع الأطراف الليبية العمل مع ستيفاني ويليامز لإيجاد حل سياسي

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، اليوم الخميس، دعم الامم المتحدة للاتفاق السياسي في ليبيا، معربا عن قلقه من إعلان المشير خليفة حفتر، استجابته للمطالبات بإلغاء الاتفاق.

وقال دوجريك في تصريحات صحفية: “إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية”، موضحاً أن الأمم المتحدة تشجع جميع الأطراف للعمل مع قياداتها الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة، ستيفاني وليامز، للعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي.

وأشار إلى أنه ما دام القتال مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن، لافتا إلى أن المنشآت الصحية تدمر والمدنيين يقتلون في الوقت التي تشهد ليبيا، كغيرها من البلدان معاناة فيروس كورونا.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، أول أمس الاثنين، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.