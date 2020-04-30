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النائب عبدالسلام نصية يشارك المرتزقة التشاديين وجبة الإفطار في العزيزية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار رئيس لجنة الحوار التابع لمجلس النواب عبد السلام نصيه والنائب عن الزنتان، محاور القتال التابعة للمليشيات المسلحة والمرتزقة التشاديين والسوريين بقيادة اسامة جويلي في العزيزيه والهيره.

وتداول نشطاء، صورا لنصية وهو يشارك المرتزقة وجبة الإفطار أمس الأربعاء في محاور القتال.

وكان عبد السلام نصية قد انشق البرلمان والتحق بالنواب المنشقين في طرابلس وبات من المقربين لأسامة جويلي.

كما ظهر نصية، قبل أيام في بيان ما يسمى بمكونات الزنتان، الذي القاه عميد البلدية المنتهية ولايته منذ أربع سنوات، وأكدوا فيه رفضهم تفويض القيادة العامة استلام شؤون البلاد إلى حين استعادة الدولة وهيبتها تحت ذريعة ممانعتهم لحكم العسكر وتمسكهم بالدولة المدنية.

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المرتزقة المليشيات عبد السلام نصية محاور القتال محور العزيزية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مجرم باع نفسه للشيطان يرفض جيش بلاده ويرحب بمرتزقة من تشاد وسوريا مجرمين فارين من بلادهم اتففوووووه عليك

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