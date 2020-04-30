«مالية سرت» تحيل حوافظ مرتبات مارس إلى المصارف

أعلن مراقب الخدمات المالية سرت، عزالدين اسويسى، إحالة حوافظ المرتبات عن شهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية في المدينة.

وقال اسويس في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المراقبة أحالت مرتبات جميع موظفي القطاعات والأجهزة العاملة في بلدية سرت إلى المصارف.

وأوضح أن عدد موظفي القطاعات والأجهزة أكثر من 13 ألف موظف وموظفة، وأن القيمة الإجمالية للرواتب تتخطى ثمانية ملايين دينار ونصف المليون، مضيفا أن العمل جارٍ من أجل تجهيز حوافظ المرتبات عن شهر أبريل، خلال الأيام المقبلة.

وفي 27 أبريل الجاري، قرر المجلس التسييري لبلدية سرت تشكيل وفد من المجلس وأعيان المدينة للقاء رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني؛ لبحث أزمة تأخر صرف الميزانية المالية لسرت، وشح السيولة النقدية بمصارفها.

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