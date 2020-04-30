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«باشاغا»: تلقينا دعوة من «المجلس الأوروبي» لإطلاعهم على تقدماتنا وهزائم «مليشيات حفتر»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، “تلقينا دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لإطلاع كبار المسؤولين في أوروبا على التقدمات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في هزيمة (ميليشيات حفتر) واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة”، لافتًا إلى أنه “أصبح من الواضح لأوروبا الآن أن اعتداء حفتر الذي كلف الليبيين كثيراً قد فشل”، على حد  زعمه.

وأضاف، باشاغا، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، ” أطلعنا الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني، وناقشنا زيادة الشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المجال”، مشير إلى أن “زيادة التعاون الأمني يفيد كلا الجانبين. كما تناولنا أيضًا الدور المدمر الذي لازال يلعبه المتدخلون الأجانب – كشركة فاغنر الروسية”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ وزير داخلية السراج، “أكدنا على موقف حكومة الوفاق الوطني الرافض لعملية إيريني الأوروبية بشكلها الحالي، والتي تفتقر لآليات إيقاف شحنات الأسلحة والمرتزقة التي تتدفق باستمرار عبر البر والجو إلى الانقلابيين، والتي تأتي بشكل رئيسي من الإمارات”، على حد زعمه.

وختم باشاغا تغريداته قائلًا: “يمكن أن تكون ليبيا شريكًا استراتيجيًا ناجحًا لأوروبا، ولكن يجب على الأوروبيين أن يدافعوا عن الحق، وأن يستنكروا التدخلات الأجنبية التي تدعم الانقلاب العسكري الفاشل لحفتر”، مردفًا “على أوروبا أن تسمي الدول التي تقوض استقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويد ميليشيات حفتر بالأسلحة”.

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المجلس الأوروبي باشاغا مليشيات حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالعالم كله راى قواتكم فى صبراته من دواعش ومهربى البشر وجبهة النصرة قتلوا وحرقوا ونهبوا حتى اموال الزكاة فهل تظن اوربا نائمة فى العسل وليس لديها اجهزة استخبارات ترى ما يحدث هى تعرف الحقيقة ولكنها تدعم الارهاب طمعا فى استغلاله للتدخل فى ليبيا وعن اى هزائم بامهبول للجيش الوطنى الذى استطاع التصدى للعزو التركى وتخطيطه من اشهر للسيطرة على ترهونة والوطية وسرت وفشل فشلا زريعا وراينا المعتوه يستنجد بالدول الاستعمارية انقذونى من حفتر وانت يامعتوه لمجرد ان رايت طائرتى رافال فى سماء طرابلس ومصراته عملت بيبيه على نفسك فما بالك لو استعان الجيش الوطنى بالجيش المصرى ردا على الغزو التركى والمرتزقة وقام بسحقهم وهو قادر على ذلك والطريق مفتوح ومؤمن من قاعدة محمد نجيب العسكرية الاقوى فى الشرق الاوسط حتى مصراته خلال ساعات قليلة ترى جيش جرار يسد عين الشمس هو الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا انتظر انت هزيمة ساحقة ماحقة بعد ان قام الرفال بالاستطلاع فى سماء مصراتة وطرابلس والقادم تنفيذ خطة التحرير كما قال المشير لن تهنأوا كثيرا بالمدن المحتلة فلا تنسى ياحمار ان خمسة منها دخلها الجيش فى يوم واحد دون قتال فهى تبات معاك وتصبح فى حضن ااجيش صباحا ولكن الاولية الان لتحرير مصراته وطرابلس والباقى سيحرر نفسه بنفسه فالشعب يكره الخوان بطبيعته ويتمنى ان يسحقهم بيده

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  • باش اغا يتنفس الكذب دائما وقد سبق ان كذب رئيس وزراء الجزائر ما قاله عنها وبالطبع الموقف الاوربى معلن من قبل فى بيان رسمى يذكر الجيش الوطنى باحترام ويحتقر المليشيات الارهابية اتفوووه عليكم

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