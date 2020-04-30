«باشاغا»: تلقينا دعوة من «المجلس الأوروبي» لإطلاعهم على تقدماتنا وهزائم «مليشيات حفتر»

قال فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، “تلقينا دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لإطلاع كبار المسؤولين في أوروبا على التقدمات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في هزيمة (ميليشيات حفتر) واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة”، لافتًا إلى أنه “أصبح من الواضح لأوروبا الآن أن اعتداء حفتر الذي كلف الليبيين كثيراً قد فشل”، على حد زعمه.

وأضاف، باشاغا، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، ” أطلعنا الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني، وناقشنا زيادة الشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المجال”، مشير إلى أن “زيادة التعاون الأمني يفيد كلا الجانبين. كما تناولنا أيضًا الدور المدمر الذي لازال يلعبه المتدخلون الأجانب – كشركة فاغنر الروسية”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ وزير داخلية السراج، “أكدنا على موقف حكومة الوفاق الوطني الرافض لعملية إيريني الأوروبية بشكلها الحالي، والتي تفتقر لآليات إيقاف شحنات الأسلحة والمرتزقة التي تتدفق باستمرار عبر البر والجو إلى الانقلابيين، والتي تأتي بشكل رئيسي من الإمارات”، على حد زعمه.

وختم باشاغا تغريداته قائلًا: “يمكن أن تكون ليبيا شريكًا استراتيجيًا ناجحًا لأوروبا، ولكن يجب على الأوروبيين أن يدافعوا عن الحق، وأن يستنكروا التدخلات الأجنبية التي تدعم الانقلاب العسكري الفاشل لحفتر”، مردفًا “على أوروبا أن تسمي الدول التي تقوض استقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويد ميليشيات حفتر بالأسلحة”.