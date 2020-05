إدارة الخدمات الصحية ببنغازي تتفقد مواقع الحجر الصحي بالبلدية

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ببنغازي ناصر الكاديكي برفقة عدد من الاطباء، الأربعاء، مواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي، واطلعوا على أوضاع النزلاء و احتياجاتهم الصحية وقدموا بعض النصائح والإرشادات الصحية لهم.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الكاديكي ناقش الإجراءات الصحية المتخذة مع الغرفة داخل الحجر الصحي.

