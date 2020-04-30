«المركز الوطني» يعلن نتائج فحص 92 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه رقم (53)، استلام المختبر المرجعي (92) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه المنشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الخميس، أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء، في بيانه الدوري سلبية نتائج 55 عينة اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكر “المركز” في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م عدد (55) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وظل حجم الإصابات متوقفًا عند 61 حالة، منها 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد في ليبيا حتى اليوم.