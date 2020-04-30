بريطانيا تشدد على الحل السياسي في ليبيا

العنوان_لندن

جددت الحكومة البريطانية، الخميس، دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا ، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها أنها تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، و مجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة، مؤكدة على أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد.

جددت الحكومة البريطانية، الخميس، دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا ، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها أنها تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، و مجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة، مؤكدة على أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد.