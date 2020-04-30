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بريطانيا تشدد على الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_لندن

جددت الحكومة البريطانية، الخميس، دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا ، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها أنها تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، و مجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة، مؤكدة على أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد.

جددت الحكومة البريطانية، الخميس، دعمها للاتفاق السياسي في ليبيا ، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها أنها تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، و مجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة، مؤكدة على أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • حل سياسى مع من مع جبهة النصرة والدواعش والاحتلال التركى .اخرجوا كل المليشيات الاجنبية اولا قبل الحديث عن اى حل سياسى واحترموا ارادة الشعب الليبى الذى خرج الى الشوارع رغم الكورونا واعلن دعمه للجيش الوطنى هل رايتم اى احد يدعم السراج فليدعه انصارة لنرى من لديه دعم شعبى اكبر

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