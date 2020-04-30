وزارة الصحة في حكومة السراج: الزنتان تسلمت شحنة من التجهيزات الطبية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة السراج، أن مركز الزنتان لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجّد، تسلم شحنة من التجهيزات الطبية تضمّنت أجهزة تنفس صناعي وأجهزة الصدمة الكهربائية وشاشات مراقبة العلامات الحيوية بالعناية الفائقة.

وقال الوزارة، في بيان لها: “شملت الشحنة أسرّة إيواء كهربائية، وأسرّة عناية فائقة، وأجهزة حقن المحاليل الوريدية، وأجهزة شفط السوائل، وعربات مداواة وعربات طوارئ، وأنابيب تنفس صناعي يدوية، وحاملات تغذية، ومضخات حقن، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم”.

وأضاف مدير مكتب الوكيل العام للوزارة محمود بن محمود “الوزارة تواصل تجهيز مراكز علاج مصابي فيروس كورونا في مناطق مختلفة تنفيذًا لتعليمات الوكيل العام محمد هيثم عيسى”.







