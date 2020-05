الدفعة الثالثة من الليبيين العالقين في مصر تعود إلى البلاد

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة

المؤقتة، اليوم الخميس، أن الدفعة الثالثة من المواطنين العالقين في مصر غادروا في

طريقهم للعودة إلى البلاد

وأوضح رئيس لجنة عودة العالقين الليبيين بمصر احمد النمر

في تصريحات صحفية أن المجموعة الثالثة تبلغ 165 مواطن ليبي، مشيرا إلى أنه وصلت

بالفعل المجموعتين وبلغ عددهم 907 مواطن

وأضاف النمر أنه جرى تجهيز أماكن للحجر الصحي في بلديات طبرق

وامساعد بالقرب من الحدود المصرية، مشيرا إلى أن سيتم وضع المسافرون لمدة أسبوعين من

تاريخ وصولهم في حجر صحي حسب توصيات السلطات الصحية، قبل عودتهم لمدنهم

