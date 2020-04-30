روسيا: ندعم دعوات هدنة «رمضان الإنسانية»

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدعم الدعوات إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها: “أجرى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج وتم التطرق إلى العلاقات المشتركة والوضع الحالي في ليبيا”.

وأضاف البيان “تم الإعراب عن دعم الجانب الروسي للدعوات في ليبيا لوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك”.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قد أعلن أمس الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.

واتهم المسماري في مؤتمر صحفي، الميليشيات الإرهابية باستخدام المدفعيات الثقيلة داخل أحياء طرابلس، كاشفا عن سقوط 7 قتلى و16 جريحا من الميلشيات.

وأشار خلال المؤتمر أن الهدنة جاءت استجابة للأطراف الدولية التي دعت لوقف القتال خلال شهر رمضان وإعلان هدنة إنسانية في البلاد.