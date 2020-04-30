الدولار يواصل قفزاته في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار قفزة إلى مستوى جديد مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس.

وصعد سعر صرف الدولار بفارق 23 قرشا، مسجلًا 6.73 دينار اليوم مقابل 6.50 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر اليورو إلى 7.25 دينار مقابل 7.08 دينار بفارق 17 قرشًا، في حين صعيد الجنيه الاسترليني بفارق 25 قرشًا، مسجلًا 8.35 دينار مقابل 8.10 دينار.

وصعدت الليرة التركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 0.96 دينار مقابل 0.94 دينار أمس، لكن الدينار التونسي ارتفع بفارق ستة قروش، مسجلًا 2.31 دينار ليبي مقابل 2.25 دينار أمس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا