الحاسي: الوضع الوبائي على المحك بسبب خرق المواطنين للحظر

أكد المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي أن الوضع الوبائي على المحك بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وقرارات الحظر المفروضة من قبل اللجنة العليا واللجنة الاستشارية لمكافحة الوباء.

وقال الحاسي في مقابلة تلفزيونية إن النجاح خلال الفترة الماضية جاء بسبب التزام المواطنين بحظر التجول، مشيرا إلى أن الحظر مازال قائما من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف أنه إذا استمر خرق الحظر من قبل المواطنين ستصعب السيطرة على الفيروس إذا ظهرت بؤرة جديدة للوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

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