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خدمات “ليبيانا والمدار” تعود إلى بني وليد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر محلية اليوم الخميس عودة خدمات الاتصالات “ليبيانا والمدار” إلى مدينة بني وليد بعد انقطاعها لـ20 يوماً .

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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