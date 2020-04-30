بلدية المرج تبحث المستجدات الصحية وملف العائدين من الخارج

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية المرج أمس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس اللجنة مدير الأمن العقيد وهبي الرخ، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الصحية بالمدينة.

الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة أبرز المشاكل والصعوبات وآلية حلحلتها، كما تمت مناقشة الترتيبات اللازمة لاستقبال مواطني المدينة العالقين خارج البلاد وتسهيل عملية دخولهم، ووضعهم تحت الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

وعقب الاجتماع أجرى الحضور زيارة ميدانية تفقدية للوقوف على آخر ما وصلت إليه صيانة قسم العزل الصحي والاستجابة السريعة والعناية.

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