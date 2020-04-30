العامة للأشراف تبارك استلام قيادة الجيش لإدارة البلاد

أعربت النقابة العامة للسادة الأشراف، مباركتها لقرار القيادة العامة للجيش باستلام زمام أمور إدارة الدولة الليبية، وذلك بعد نداءات ومطالبات متكررة من أبناء الشعب الليبي.

وقالت النقابة في بيان أصدرته، “إننا نطالب خليفة حفتر بالتسريع في إجراءات تولي زمام الأمور وتحقيق أمال الشعب الليبي العظيم، ونؤكد عليه بأن يختر رجاله اختيارا دقيقا فالمرحلة القادمة صعبة لأنها مرحلة البناء والتشييد لينعم الشعب الليبي بالأمن والأمان والخير والرفاهية وإننا نراهن بأبنائنا في القوات المسلحة الليبية الوطنيين الطاهرين من العمالة والخيانة”.

كما طالبت النقابة، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة باحترام إرادة الشعب الليبي ودعم مطالبه بشتى أنواع الدعم المادي والمعنوي.