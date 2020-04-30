الخارجية الإماراتية تحذر تواصل التدخل التركي في ليبيا

العنوان_ابوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا، داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

كما أعربت في بيان، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية، بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، مشددة على رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار ويجهض الحل في ليبيا.

وأكدت الخارجية الإماراتية على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، مشددة في الوقت نفسه على دعم الحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، وداعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشادت الخارجية بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا.