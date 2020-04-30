العقوري يبحث مع السفير الإسباني التطورات السياسية الراهنة

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اتصال هاتفي أمس مع السفير الإسباني لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميجيل، عددا من القضايا التي تهم البلاد وأبرزها التطورات السياسية الراهنة.

وأكد العقوري حسب موقع مجلس النواب على أهمية العلاقات بين البلدين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجـانب الإسباني في جميع المجالات.

بدوره أكد دي ميجيل حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا ووحدتها، كما قدم شكره للعقوري على رسالة المواساة والتضامن التي بعث بها إليه في وقت سابق، بعد المآسي التي تعرضت لها إسبانيا بسبب كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا