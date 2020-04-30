الجمهورية فرع مصراتة ينجز مرتبات 60جهة خلال48ساعة

أحال مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف بمدينة مصراتة الأربعاء مرتبات 8 جهات يملك العاملون فيها حسابات جارية في الفرع بينهم عاملون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة تشجيع الصحافة ومستشفى قصر أحمد

وقالت إدارة “أحمد الشريف” عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك إن القيمة الإجمالية المحالة لحسابات المواطنين بلغت أكثر من نصف مليون دينار عن أشهر مختلفة موزعة بين يناير وفبراير ومارس

وكان فرع الجمهورية في مدينة مصراتة قد أحال الثلاثاء الماضي مرتبات 52 جهة يملك العاملون فيها حسابات لدى “أحمد الشريف بلغت قيمتهما 3.116 مليون دينار عن الربع الأول من العام الجاري بالإضافة إلى تسييل مرتبات لبعض الجهات عن شهر أبريل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية