مقطع مرئي يوثق تفاخر المرتزقة السوريين في طرابلس بالمشاركة في الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مرئي لعدد من المرتزقة السوريين، وهم يتفاخرون بوجودهم داخل طرابلس وقيامهم بعدد من الاقتحامات يوم أمس الأربعاء تجاه مطار طرابلس الدولي .

وأظهر المقطع المرئي، إعلان عدد منهم لأسمائهم الحركية، كأبو داوود وأبو الزهراء الحلبي وأبو هاجر التونسي، وأبو عبيدة الفلسطيني.

وتباينت ردود الأفعال الليبية الغاضبة على مقطع الفيديو الذي أظهر استخفافًا بالسيادة الليبية والمواطنين الليبيين، حيث توعد المتابعين هؤلاء المرتزقة بما حدث لأمثالهم في بنغازي ودرنة والحقول والجفرة وسرت.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بتصاعد الأدخنة في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس وسماع أصوات قذائف المدفعية الثقيلة من حين لآخر.

وأعلن الناطق باسم ما تعرف بعملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، أن قوات الوفاق شنت هجوما على محوري الشريدات والمصابحة .

المدني أوضح في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الوفاق مستمرة في هجومها على محور المصابحة بترهونه.

كما أعلنت “بركان الغضب” شن قوات الوفاق هجوما بمحيط معسكر حمزه في محور المشروع بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس.

ويذكر أن حفتر أعلن أمس الأربعاء، عن وقف العمليات العسكرية استجابة لطلب المجتمع الدولي لخدمة إنسانية خلال شهر رمضان.

وفجر اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.

وفي و قت سابق، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة و أبو سليم بالعاصمة طرابلس .

فيديو يظهر عناصر مرتزقة يقاتلون إلى جانب مليشيات بليبيا.. Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Thursday, April 30, 2020

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