أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الخميس، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تلقت دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لإطلاع المسؤولين في أوروبا على التقدمات التي أجرتها في استعادة الأمن في البلاد، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح لأوروبا الآن أن اعتداءات حفتر فشلت، حسب تعبيره.

وأوضح، باشاغا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوفاق ناقشت خلال اتصالات مع الأوروبيين زيادة الشراكة معهم في القطاع الأمني، موضحا أن التعاون الأمني سيفيد كلا الجانبين.

وأضاف باشاغا أنه أكد للمسؤولين الأوروبيين على رفض حكومة الوفاق لعملية إيريني الأوروبية بشكلها الحالي، والتي تفتقر لآليات إيقاف شحنات الأسلحة والمرتزقة التي تتدفق باستمرار عبر البر والجو ، مطالبا الأوروبيين بدعمهم في ليبيا واستنكار التدخلات الأجنبية، حسب قوله.

The post باشاغا : ناقشنا زيادة الشراكة مع أوروبا في القطاع الأمنى و حفتر فشل فى اعتداءاته علينا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24