الحاسي : نجحنا في عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لالتزام المواطنين بحظر التجول

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أحمد الحاسي، الخميس، أن النجاح في عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية جاء بسبب التزام المواطنين بحظر التجول، مشيرًا إلى أن الحظر مازال قائما من الساعة السادسة مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

وشدد الحاسي في تصريحات إعلامية، أن الوضع الوبائي سيصبح خطير بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وقرارات الحظر المفروضة من قبل اللجنة العليا واللجنة الاستشارية لمكافحة الفيروس.

وأشار الحاسي إلى أنه إذا استمر خرق الحظر من قبل المواطنين وإذا ظهرت بؤرة جديدة للوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة سيصعب السيطرة على الفيروس.

