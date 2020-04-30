الحويج يبحث مع بوغدانوف إعلان المشير حفتر إسقاط الاتفاق السياسي

بحث وزير الخارجية عبدالهادي الحويج في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي.

وقال الحويج إن إعلان المشير حفتر ينسجم مع قرار مجلس النواب الصادر في الرابع من يناير الماضي بخصوص إلغاء الاتفاق السياسي ومخرجاته، حسب ما أعلنته الخارجية على صفحتها الرسمية.

ودعا الحويج المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي قال إنها غير دستورية وغير معتمدة ومنتهية الصلاحية وأصبحت مرتهنة من المليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة والمطلوبة للعدالة الوطنية والدولية.

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