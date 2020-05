أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن روسيا تدعم الدعوات إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان.

وأعلن الجيش أمس الأربعاء، عن وقف جميع العمليات العسكرية استجابة لدعوة المجتمع الدولي.

