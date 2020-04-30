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“الحاسي”: في حال استمر خرق المواطنين للحظر لن نستطيع السيطرة على كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي من خطورة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، على البلاد.

وقال الحاسي في تصريحات إعلامية إن الوضع الوبائي على المحك بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وقرارات الحظر المفروضة من قبل اللجنة العليا واللجنة الاستشارية لمكافحة الوباء.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية أن النجاح خلال الفترة الماضية جاء بسبب التزام المواطنين بحظر التجول، مشيرا إلى أن الحظر ما زال قائما من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف الحاسي أنه إذا استمر خرق الحظر من قبل المواطنين ستصعب السيطرة على الفيروس إذا ظهرت بؤرة جديدة للوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

الوسوم

أحمد الحاسي الحكومة الليبية حظر التجوال فيروس كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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