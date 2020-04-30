«أفريكا إنتليجنس»: الاتحاد الأوروبي لم يقدم دعما لـ«إيريني» حتى الآن

كشفت موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي أن العملية العسكرية الأوروبية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا لم تتلق أي دعم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الموقع المقرب من دوائر صنع القرار الأوروبي اليوم الأربعاء أن «مستقبل مهمة ايريني لا يزال غامضا في غياب أي مساهمات حقيقية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» ، مشيرا إلى «موافقة ألمانيا بشكل غير متحمس على توفير طائرة مراقبة بحرية لدعم العملية».

احباط ميركل من نتائج مؤتمر برلين

وأرجع «أفريكا إنتليجنس» عدم الحماس الألماني لهذه العملية إلى «إحباط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من شركائها في الاتحاد الأوروبي الذين لم يظهروا أي احترام لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا».

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية «إيريني» التي تعني باللغة اليونانية «السلام»، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.ودخلت «إيريني» حيز التفعيل، الأحد الماضي، حيث نشر موقع الرادارات الإيطالي «Itamilradar»، تفاصيل أولى مهام العملية التي قوبلت باعتراض رسمي من حكومة الوفاق الوطني.

جدل وشكوك بشأن إيريني

وأثير جدل حول تخلف الاتحاد الأوروبي عن تعهداته، لكن الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، قال إن «المرحلة الأولى انتهت» موضحا أن جاهزية المهمة ستكون خلال أيام، بعد أن تعهدت عدة دول بتقديم 3 سفن و3 طائرات لفترة محددة، على أن يتم إقرار باقي القدرات الفنية والمالية والبشرية لاحقاً.

بدوره استبعد نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو قال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن يكون لهذه العمليو «تأثير حاسم على الوضع». لكنه لا يستبعد «إمكانية توريد الأسلحة من خلال قنوات أخرى، على سبيل المثال عن طريق الجو أو عن طريق البر. ولهذا السبب تظل العملية السياسية مهمة».

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