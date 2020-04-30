الإمارات تعلن رفضها للتدخل العسكري التركي في ليبيا

عبرت الإمارات عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي في ليبيا، والذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية اليوم أعربت فيه عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من جماعات مدرجة على قوائم الإرهاب إلى ليبيا وتهريب الأسلحة في خرق للقرارات الأممية ومؤتمر برلين.

وأكدت الإمارات تمسكها بالحل السياسي وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وشددت على دعمها للحل السياسي للأزمة.

هذا وأشادت بتصدي القوات المسلحة الليبية للعمليات الإرهابية، وسعيها لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات الإرهابية.

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