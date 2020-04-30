الخمس “خالية” من كورونا

قالت لجنة الطوارئ في بلدية الخمس والمكلفة بمتابعة الحالات بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة الخمس كشف عن سلبية نتائج عينيتن لمواطنين ببلدية الخمس وفقا لتحليل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الصادرة صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، كان قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق بوابة إلكترونية لمتابعة حالات فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح النجار، أنه ومن خلال البوابة يمكن الاطلاع على عدد حالات الاشتباه والعينات التي يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفصحها يوميا إضافة إلى عدد الحالات المؤكد إصابتها وعدد حالات الشفاء وعدد الوفيات.

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