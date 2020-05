الإمارات تؤكد تمسكها بالحل السياسي في ليبيا ورفض التدخل التركي

أكدت دولة الإمارات اليوم الخميس، على تمسكها بالحل السياسي

في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، مشددة على

دعمها

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أصدرته اليوم جميع

الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد

لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وأعربت الامارات عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي

يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل، مطالبة

بوقف التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي.

وطالبت الامارات كافة الأطراف بتغليب المصلحة العامة بما

يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

