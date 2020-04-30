نائب مصري يطالب المجتمع الدولي بوقفة حاسمة مع أردوغان

طالب عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري المستشار محمد سليم المجتمع الدولي بوقفة حاسمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المستشار سليم في بيان له أمس إن إرهاب أردوغان في ليبيا فاق الحدود إذ يستمر في إرسال آلاف المرتزقة والمقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية وإرسال السلاح في وضح النهار، مشددا على ضرورة ردع أردوغان وتقييد يده المنفلتة في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا أمن قومي مصري، وإرسال كل هؤلاء الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وغيرهم يؤثر على الأمن القومي المصرى والأمن القومي في دول الجوار.

وأضاف النائب أن أردوغان يعتبر ليبيا إرثا خاصا له ولأجداده، وأنه يخدع الشعب التركي بالذهاب لإنقاذ أحفادهم، مؤكدا أنها خديعة وأكاذيب يسوقها للأتراك لتبرير تدخله الدموي في ليبيا.

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