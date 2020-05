أعلن القنصل الليبي في إسطنبول فتحي الشريف، اليوم الخميس، عن انطلاق أول رحلة لإعادة العالقين في الخامس من مايو المقبل إلى مطار معيتيقة الدولي.

