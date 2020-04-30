التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي جلال الشويهدي بمقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خالد مسعود أبوصلاح.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف حقوق الإنسان، وسلّم الوكيل النائب الأول في نهاية اللقاء التقريرين الأول والثاني لانتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتهما اللجنة في المدة الماضية.