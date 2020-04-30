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“الشبيهي”: وصول سفينتي شحن لميناء بنغازي محملة ببضائع وسلع مختلفة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

واصل ميناء بنغازي البحري استقبال سفن الشحن التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا على أطقمها، للوقاية من نشر الوباء داخل البلاد.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن سفينة نقل المواشي (هارموني) الوكيل الملاحي لشركة الدوسر للتوكيلات الملاحية، دخلت الميناء اليوم الخميس، وعلى متنها 8500 رأس من الأغنام، و150 رأسا من الأبقار، قادمة من دولة رومانيا.

وأضاف الشهيبي أنه تم دخول سفينة نقل الحاويات (كورونا جي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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كورونا مفتاح الشهيبي ميناء بنغازي البحري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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