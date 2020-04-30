سياله يشارك في اجتماع عن بعد لمجلس جامعة الدول العربية

شارك وزير الخارجية محمد ر سيالة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية ( الافتراضية ) عبر الدائرة المغلقة بمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأصدر المجلس في ختام اجتماعه قراراً بالخصوص تضمن رفض هذه الإجراءات واعتبارها جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.