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ردا على إعلان حفتر.. بريطانيا: ندعم المؤسسات الشرعية في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بريطانيا دعمها لمؤسسات الدولة الليبية الشرعية وعدم إجراء أي تغيير لهذه المؤسسات من طرف واحد.

وأكدت السفارة البريطانية في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن بريطانيا تؤكد دعمها لمؤسسات ليبيا الشرعية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مشددة على ضرورة عدم إجراء أي تغيير لهذه المؤسسات من طرف واحد، بل الاتفاق على التغيير عبر الحوار وبالإجماع ووفق المبادئ الديموقراطية.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في مدينة بنغازي شرقي البلاد، خروجه من اتفاق الصخيرات السياسي، واصفا هذه الاتفاق بأنه “مشبوه ودمر البلاد”، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كلام متناقض مع بعضه اصلا فاذا كنتم تعترفون بمجلس النواب وهذا امر طبيعى لانه منتخب من الشعب فكيف لا تحترموا قرارته اولا رفض منح الثقة لحكومة الوفاق وتعيين المشير خليفة حفتر اما المجلس الرئاسى ومجلس الدولة فطبقا لاتفاق الصخيرات انتهت صلاحيته منذ سنتين ولم يعد له اى وجود ومجلس النواب اعلن انتهاء صلاحية الصخيرات والمشير اعلن دفنها فى جنازة شعبية وما عليكم سوى احترام ارادة شعب

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