متابعة سير عمل المشاريع بمؤسسة الموارد المائية

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال اجتماعه في مقر إقامته ببنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية نسب إنجاز مشاريع المؤسسة.

وتابع الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية سير عمل مشاريع المؤسسة ونسب إنجازها لكل مشروع ومن بينها تتبع سير أعمال الصيانة الطارئة للآبار الجوفية لسد العجز في مصادر المياه بالبلديات.

وأطلع رئيس المؤسسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني على الآلية التي وضعتها المؤسسة لمحطات التحلية والتي تعمل بتقنية التناضح العكسي والتي كانت آخرها محطة تحلية المخيلي التي تم تشغيلها قبل شهر رمضان.

وفي سياق منفصل تمت مساء أمس الأربعاء أعمال الصيانة الجارية في البئر رقم 6 بالحقل الشمالي المغذي لمنطقة بنينا وقام مكتب خدمات شرق بنغازي بجلب مضخة جديدة وإصلاح العطل الموجود بالرافعة التابعة لورشة الصيانة بنينا .

وقامت البلدية بتوفير الرافعة لإجراء أعمال الصيانة تحت إشراف الورشة ومكتب خدمات بنينا بالإضافة إلى تعاون البلدية وخدمات شرق مدينة بنغازي.

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