أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، أنهم مستمرون في الدفاع عن أنفسهم وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء تواجد كل من يهدد أمن ليبيا، على حد قوله.

