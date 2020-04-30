القيادات الاجتماعية ببلدية المرج تُأيّد إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتولي مهمة قيادة البلاد

المرج 30 أبريل 2020 (وال)- أعلنت القيادات الاجتماعية ببلدية المرج، تأييدها التام لإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015، وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لتولي مهمة قيادة البلاد.

وقال المنسق الاجتماعي للقيادة العامة ببلدية المرج فتحي عيسى أعبيد: إن “أبناء مدينة المرج كغيرهم من أبناء الكثير من المدن الليبية، يُؤكدون تفويضهم للقيادة العامة، وإسقاط الاتفاق السياسي”.

وأوضح أعبيد – في بيان أمس الأربعاء – أن اتفاق الصخيرات قد دمر البلاد، ورهّن الدولة للمليشيات الإرهابية التي فرطت في سيادة الدولة، وجلبت المستعمر التركي والمرتزقة الأجانب. (وال – المرج) أ ف/ ر ت

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