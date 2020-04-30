المكونات الاجتماعية ببلدية خليج السدرة تفوض القائد العام لقيادة البلاد

خليج السدرة 30 أبريل 2020(وال) – اصدرت المكونات والفاعليات الاجتماعية، وأعضاء المجلس البلدي، وجميع المؤسسات، والهيئات الخدمية، ومنسقي القطاعات، ببلدية خليج السدرة، بيان بشأن تفويض المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر؛ وذلك لاستلام زمام الأمور وإدارة البلاد لمرحلة انتقالية تضمن سيادة ووحدة التراب الليبي.

وقال مكتب الإعلام العلاقات العامة بالبلدية، أن البيان جاء عقب اجتماع عقد بالبلدية يوم 25 أبريل 2020م، لدراسة الوضع الراهن وما تتعرض له الدولة الليبية، من دمار وخراب متعمد وهدر لثروات البلاد البشرية والطبيعية، وأنه لا حل ولا خلاص إلا بتفويض مؤسسة القوات المسلحة العربية الليبية لتولي قيادة البلاد في مرحلة انتقالية.(وال- خليج السدرة)

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