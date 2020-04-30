فرنسا تحذّر من تدهور الأوضاع في ليبيا بسبب المرتزقة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأربعاء إنه يرى أن طبيعة الأزمة الليبية قد تغيرت بعد توقف العملية السياسية ما أدى إلى تدهور الأوضاع.

وأضاف لودريان في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية “إن التدخل الخارجي وقدوم المرتزقة وخرق حظر توريد السلاح أدى إلى تدهور الأوضاع وازدياد حدة المعارك في محيط طرابلس، وإن المدنيين هم من يدفع الثمن “.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من استفحال الأزمة الليبية وتأثيرها بالسلب على إدارة أزمة المهاجرين مشيرا إلى أن بلاده قدمت مساعداتها بقيمة 700 ألف يورو عبر منظمة الصحة العالمية لليبيا لمكافحة وباء كورونا بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

كما أعرب لودريان عن أسفه تجاه توقف العملية السياسية التي بدأت في برلين وعدم استجابة الأطراف الليبية لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

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